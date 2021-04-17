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В Украине лишь в трех областях не прививали вакциной Sinovac

Автор: Игорь Литвиненко

В Украине началась вакцинация препаратом CoronaVac компании Sinovac уже почти во всех регионах. Пока не начали прививать этим препаратом лишь в трех областях.

Об этом свидетельствуют данные аппарата Совета национальной безопасности и обороны.

Так, вакцинация препаратом CoronaVac пока не началась в Донецкой, Луганской и Ивано-Франковской областях. Во всех остальных регионах уже прививки данным препаратом получили 2 435 человек. Больше всего прививок Sinovac сделали в Полтавской области - 375.

Всего с начала кампании вакцинации в Украине привили 445 859 человек первой дозой, еще пять украинцев получили уже две дозы. За вчера в стране привили 13 044 человека - 11 617 вакциной AstraZeneca (Covishield) и 1427 Sinovac (CoronaVac).

Ранее РБК-Украина писало, что сегодня первые 200 правоохранителей вакцинировались от коронавируса китайским препаратом CoronaVac.

Также сообщалось, что завтра в Украине начнется вакцинация препаратом Pfizer. Сегодня 29 250 доз вакцины доставят в регионы. Их поделят поровну - по 1170 доз в каждую из областей и Киев.

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Новости Украины вакцинацияКоронавирусВакцина от коронавируса
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