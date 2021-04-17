В Україні лише в трьох областях не прищеплювали вакциною Sinovac

В Україні почалася вакцинація препаратом CoronaVac компанії Sinovac вже майже у всіх регіонах. Поки не почали прищеплювати цим препаратом лише в трьох областях.

Про це свідчать дані апарату Ради національної безпеки і оборони.

Так, вакцинація препаратом CoronaVac поки не почалася в Донецькій, Луганській та Івано-Франківській областях. У всіх інших регіонах вже щеплення даним препаратом отримали 2 435 осіб. Найбільше щеплень Sinovac зробили в Полтавській області - 375.

Всього з початку кампанії вакцинації в Україні прищепили 445 859 осіб першою дозою, ще п'ять українців отримали дві дози. За вчора в країні прищепили 13 044 людини - 11 617 вакциною AstraZeneca (Covishield) і 1427 Sinovac (CoronaVac).