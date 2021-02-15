В Украине за месяц смертность от COVID-19 уменьшилась вдвое

В Украине до сих пор остается положительной динамика летальных исходов от заболевания коронавирусом. Однако по состоянию на сегодня смертность от COVID-19 снизилась почти вдвое по сравнению со значениями в начале декабря 2020 года.
В то же время прекратила снижаться доля положительных тестов, сейчас она составляет: 19,9% по количеству положительных тестов и 17,7% по количеству новых случаев.
Напомним, вчера в Украине подтвердили чуть больше 2300 новых случаев коронавируса. За минувшие сутки от коронавируса умерли 62 человека.
Добавим, ученые НАН рассказывали, в какой области Украины больше всего недооценивают смертность от коронавируса.
Также РБК-Украина писало, что по данным Киевской школы экономики, в Украине около 20% жителей имеют иммунитет к COVID-19.