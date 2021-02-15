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В Україні за місяць смертність від COVID-19 зменшилася вдвічі

Автор: Дмитро Левицький

В Україні досі лишається позитивною динаміка летальних випадків від захворювання на коронавірус. Однак станом на сьогодні смертність від COVID-19 знизилася майже вдвічі у порівнянні зі значеннями на початку грудня 2020 року.

Про це заявили в Національній академії наук України.

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Крім того, за даними вчених НАН, в Україні стабілізувалася кількість нових госпіталізацій пацієнтів з COVID-19.

Водночас припинила знижуватися частка позитивних тестів, зараз вона становить: 19,9% за кількістю позитивних тестів і 17,7% за кількістю нових випадків.

Нагадаємо, вчора в Україні підтвердили трохи більше ніж 2300 нових випадків коронавірусу. За минулу добу від коронавірусу померли 62 людини.

Додамо, вчені НАН розповідали, в якій області України найбільше недооцінюють смертність від коронавірусу.

Також РБК-Україна писало, що за даними Київської школи економіки, в Україні близько 20% жителів мають імунітет до COVID-19.

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