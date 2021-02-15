В Україні за місяць смертність від COVID-19 зменшилася вдвічі

В Україні досі лишається позитивною динаміка летальних випадків від захворювання на коронавірус. Однак станом на сьогодні смертність від COVID-19 знизилася майже вдвічі у порівнянні зі значеннями на початку грудня 2020 року.
Водночас припинила знижуватися частка позитивних тестів, зараз вона становить: 19,9% за кількістю позитивних тестів і 17,7% за кількістю нових випадків.
Нагадаємо, вчора в Україні підтвердили трохи більше ніж 2300 нових випадків коронавірусу. За минулу добу від коронавірусу померли 62 людини.
Додамо, вчені НАН розповідали, в якій області України найбільше недооцінюють смертність від коронавірусу.
Також РБК-Україна писало, що за даними Київської школи економіки, в Україні близько 20% жителів мають імунітет до COVID-19.