Где в Украине уже начали прививать вакциной Sinovac: список регионов

В Украине 12 апреля начали прививать от коронавируса вакциной CoronaVac компании Sinovac. За два дня сделали 213 прививок в семи областях.

Об этом свидетельствуют данные аппарата Совета национальной безопасности и обороны о вакцинации в Украине .

Так, в первый день начала вакцинации привили лишь пятерых человек, за вчера сделали еще 208 прививок. Всего вакцинация данным препаратом началась в таких регионах:

Напомним, всего за вчера в Украине сделали 15 744 прививки от коронавируса. С начала кампании вакцинировали уже почти 420 тысяч человек.

Кампания вакцинации в Украине началась в конце февраля. Сейчас используются два препарата - Covishield и CoronaVac. На этой неделе в страну должна поступить первая партия вакцины Pfizer. Подробнее о том, кто, когда и какую получит вакцину от коронавируса - в материале РБК-Украина.