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Де в Україні вже почали прищеплювати вакциною Sinovac: список регіонів

Автор: Ігор Литвиненко

В Україні 12 квітня почали прищеплювати від коронавірусу вакциною CoronaVac компанії Sinovac. За два дні зробили 213 щеплень в семи областях.

Про це свідчать дані апарату Ради національної безпеки і оборони про вакцинації в Україні.

Так, в перший день початку вакцинації прищепили лише п'ятьох осіб, за вчора зробили ще 208 щеплень. Всього вакцинація даним препаратом почалася в таких регіонах:

  • Київська область - 112 щеплень;
  • Полтавська область - 30;
  • Вінницька область - 25;
  • Чернігівська область - 17;
  • Житомирська область - 16;
  • Кіровоградська область - 10;
  • Волинська область - 3.

Нагадаємо, всього за вчора в Україні зробили 15 744 щеплення від коронавірусу. З початку кампанії вакцинували вже майже 420 тисяч осіб.

Кампанія вакцинації в Україні почалася в кінці лютого. Зараз використовуються два препарати - Covishield і CoronaVac. На цьому тижні в країну повинна надійти перша партія вакцини Pfizer. Докладніше про те, хто, коли і яку отримає вакцину від коронавірусу - в матеріалі РБК-Україна.

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Новини України вакцинаціяCOVID-19КоронавірусВакцина від коронавірусу
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