В Украине начали вакцинировать людей из очереди в "Дия", но не всех

В Украине началась вакцинация от коронавируса людей, которые записались на прививку через приложение или портал "Дия". Первых людей из очереди вакцинировали в минувшие выходные.

Об этом шла речь на совещании в Офисе президента, передает пресс-служба главы государства.

Так, сейчас прививать из очереди в "Дия" начали только людей старше 65 лет. Получить первую дозу вакцины от коронавируса можно в центрах вакцинации, которые открыли в Украине. Всего в Украине вакцинировано от коронавируса 956 тысяч граждан. По данным Совета национальной безопасности и обороны, в субботу и воскресенье в Украине первую дозу вакцины от коронавируса в целом получили 3 661 человек. В субботу первую прививку получили 2739 человек, а в воскресенье - 922.