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В Украине начали вакцинировать людей из очереди в "Дия", но не всех

Автор: Дмитрий Левицкий

В Украине началась вакцинация от коронавируса людей, которые записались на прививку через приложение или портал "Дия". Первых людей из очереди вакцинировали в минувшие выходные.

Об этом шла речь на совещании в Офисе президента, передает пресс-служба главы государства.

Так, сейчас прививать из очереди в "Дия" начали только людей старше 65 лет. Получить первую дозу вакцины от коронавируса можно в центрах вакцинации, которые открыли в Украине.

Всего в Украине вакцинировано от коронавируса 956 тысяч граждан. По данным Совета национальной безопасности и обороны, в субботу и воскресенье в Украине первую дозу вакцины от коронавируса в целом получили 3 661 человек. В субботу первую прививку получили 2739 человек, а в воскресенье - 922.

Напомним, в субботу главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что в Украине начнут открывать центры вакцинации, где смогут получить прививку люди из очереди в "Дия". Он говорил, что сначала такие центры откроют в крупных городах страны.

Добавим, вчера в одной области Украины не сделали ни одной прививки от коронавируса.

Кроме того, за минувшие сутки в Украине подтвердили чуть более 2100 новых случаев коронавируса.

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