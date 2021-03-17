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В Украине новый антирекорд смертности от коронавируса: умерли 289 человек

Автор: Игорь Литвиненко

В Украине за прошедшие сутки подтвердили 289 летальных случаев от COVID-19. Это максимум с начала пандемии.

Об этом свидетельствуют данные Совета национальной безопасности и обороны.

До этого антирекордом было 285 летальных случаев. Столько смертей было подтверждено за 11 декабря 2020 года.

Судя по статистике, рост смертности от COVID-19 в Украине наблюдается с 10 марта.

Всего за вчера зафиксировали 11 833 новых случая коронавируса. Больше всего новых заражений в Киеве, Львовской и Одесской областях.

Напомним, ранее ученые Национальной академии наук прогнозировали рост смертности от COVID в Украине как минимум до апреля. Сейчас смертность еще не достигла своего пика.

Также РБК-Украина писало, что ученые обеспокоены стремительным ростом смертности от COVID в стране. Количество летальных случаев весенней волны коронавируса уже превысило показатели осенней волны COVID.

Кроме этого сообщалось, что весной в Украине задействовали больше всего аппаратов ИВЛ за все время пандемии. За последнюю неделю в стране увеличилось количество тяжелых случаев COVID-19.

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