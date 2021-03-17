В Україні новий антирекорд смертності від коронавірусу: померли 289 осіб

В Україні за минулу добу підтвердили 289 летальних випадків від COVID-19. Це максимум з початку пандемії.
До цього антирекордом було 285 летальних випадків. Стільки смертей було підтверджено за 11 грудня 2020 року.
Судячи зі статистики, зростання смертності від COVID-19 в Україні спостерігається з 10 березня.
Усього за вчора зафіксували 11 833 нових випадки коронавірусу. Найбільше нових заражень в Києві, Львівській та Одеській областях.
Нагадаємо, раніше вчені Національної академії наук прогнозували зростання смертності від COVID в Україні як мінімум до квітня. Зараз смертність ще не досягла свого піку.
Також РБК-Україна писало, що вчені стурбовані стрімким зростанням смертності від COVID в країні. Кількість летальних випадків весняної хвилі коронавірусу вже перевищило показники осінньої хвилі COVID.
Крім цього повідомлялося, що весною в Україні задіяли найбільше апаратів ШВЛ за весь час пандемії. За останній тиждень в країні збільшилася кількість важких випадків COVID-19.