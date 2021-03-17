RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

В Україні новий антирекорд смертності від коронавірусу: померли 289 осіб

Автор: Ігор Литвиненко

В Україні за минулу добу підтвердили 289 летальних випадків від COVID-19. Це максимум з початку пандемії.

Про це свідчать дані Ради національної безпеки і оборони.

До цього антирекордом було 285 летальних випадків. Стільки смертей було підтверджено за 11 грудня 2020 року.

Судячи зі статистики, зростання смертності від COVID-19 в Україні спостерігається з 10 березня.

Усього за вчора зафіксували 11 833 нових випадки коронавірусу. Найбільше нових заражень в Києві, Львівській та Одеській областях.

Нагадаємо, раніше вчені Національної академії наук прогнозували зростання смертності від COVID в Україні як мінімум до квітня. Зараз смертність ще не досягла свого піку.

Також РБК-Україна писало, що вчені стурбовані стрімким зростанням смертності від COVID в країні. Кількість летальних випадків весняної хвилі коронавірусу вже перевищило показники осінньої хвилі COVID.

Крім цього повідомлялося, що весною в Україні задіяли найбільше апаратів ШВЛ за весь час пандемії. За останній тиждень в країні збільшилася кількість важких випадків COVID-19.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України преступленияКоронавірус
Читайте також
В Бразилії за добу від COVID померла найбільша кількість людей з початку пандемії
Дружина принца Чарльза заявила, що їй робили щеплення вакциною AstraZeneca
Прогноз погоди