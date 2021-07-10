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В Украине новый рекорд по COVID-вакцинации: за сутки сделали почти 115 тысяч прививок

Автор: Юлия Струк

В Украине новый рекорд по COVID-вакцинации. За минувшие сутки прививки получили почти 115 тысяч украинцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения.

"В Украине новый рекорд прививок в сутки! 114 660 человек вакцинировано против COVID-19 9 июля 2021 года. Одну дозу получили 53 820 человек, полностью иммунизированы - 60 840 человек", - указано в сообщении.

За прошедшие сутки работали 697 мобильных бригад, 1562 пункта прививки и 38 центров вакцинации.

По состоянию на 9 июля в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 788 697 человек.

"С начала прививочной кампании привито 2 277 228 человек, из них получили 1 дозу - 2 277 226 человек полностью иммунизированы и получили 2 дозы - 1 143 442 человека (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 3 420 668 прививок", - добавили в Минздраве.

Напомним, в Национальной службе здоровья подчеркнули, что вакцина против COVID-19 не может привести к заболеванию коронавирусом. Однако существует вероятность того, что человек получает первую дозу вакцины уже инфицированным.

Как писало РБК-Украина ранее, в стране установили новый рекорд прививок от коронавируса за сутки. В течение 8 июля вакцинировано 109 160 человек.

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Министерство здравоохранения УкраиныКоронавирусВакцинация