В Україні новий рекорд з COVID-вакцинації: за добу зробили майже 115 тисяч щеплень

"В Україні новий рекорд щеплень за добу! 114 660 людей вакциновано проти COVID-19 9 липня 2021 року. Одну дозу отримали 53 820 людей, повністю імунізовані - 60 840 людина", - вказано у повідомленні.

Протягом минулої доби працювали 697 мобільних бригад, 1 562 пункти щеплення та 38 центрів вакцинації.

Станом на 9 липня до листа очікування вакцинації від COVID-19 записалися 788 697 людей.

"Від початку вакцинальної кампанії щеплено 2 277 228 людей, з них отримали 1 дозу - 2 277 226 людей, повністю імунізовані та отримали 2 дози - 1 143 442 особи (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 3 420 668 щеплень", - додали у МОЗ.