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В Україні новий рекорд з COVID-вакцинації: за добу зробили майже 115 тисяч щеплень

Автор: Юлія Струк

В Україні новий рекорд з COVID-вакцинації. За минулу добу щеплення отримали майже 115 тисяч українців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства охорони здоров'я.

"В Україні новий рекорд щеплень за добу! 114 660 людей вакциновано проти COVID-19 9 липня 2021 року. Одну дозу отримали 53 820 людей, повністю імунізовані - 60 840 людина", - вказано у повідомленні.

Протягом минулої доби працювали 697 мобільних бригад, 1 562 пункти щеплення та 38 центрів вакцинації.

Станом на 9 липня до листа очікування вакцинації від COVID-19 записалися 788 697 людей.

"Від початку вакцинальної кампанії щеплено 2 277 228 людей, з них отримали 1 дозу - 2 277 226 людей, повністю імунізовані та отримали 2 дози - 1 143 442 особи (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 3 420 668 щеплень", - додали у МОЗ.

Нагадаємо, в Національній службі здоров'я підкреслили, що вакцина проти COVID-19 не може привести до захворювання на коронавірус. Однак існує ймовірність того, що людина отримує першу дозу вакцини вже інфікованою.

Як писало РБК-Україна раніше, в країні встановили новий рекорд щеплень від коронавірусу за добу. Протягом 8 липня вакциновано 109 160 осіб.

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