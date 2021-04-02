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Украине необходим общенациональный локдаун, чтобы сдержать новые штаммы коронавируса, - Радуцкий

Автор: Инна Собора

Адаптивный карантин, который был введен в Украине последние полгода, не может сдержать нашествие штаммов коронавируса. Украине нужен общенациональный локдаун.

Об этом заявил глава комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий в своем Facebook.

Он отметил, что другие страны уже ввели беспрецедентные общенациональные карантинные ограничения.

"Думаю, что в Украине пришло время для более радикальных шагов для борьбы с вирусом", - написал Радуцкий.

Нардеп напомнил, что во всех регионах нашей страны зафиксирован "британский" штамм и в двух впервые обнаружен "южноафриканский".

"Британский" штамм стал одной из причин третьей волны пандемии. Риск инфицироваться им на 50% выше, уровень летальности - на 60%. Именно из-за "британского" вируса в стране установлен еще один антирекорд - только по официальным данным инфицированы почти 20 тысяч граждан", - отметил Радуцкий.

Кроме того, он напомнил, что "южноафриканский" штамм считается еще более агрессивным, чем "британский".

Ранее Радуцкий заявлял, что новые мутации коронавируса в будущем могут провоцировать новые эпидемии.

Напомним, в Офисе президента заявили, что власти будут придерживаться политики адаптивного карантина, согласно которому жесткие карантины будут вводить локально.

Как сообщало РБК-Украина, за минувшие сутки в стране зафиксировали два антирекорда по коронавирусу - обнаружили почти 20 тысяч новых случаев и подтвердили 433 смерти.

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