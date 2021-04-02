Україні потрібний загальнонаціональний локдаун, щоб стримати нові штами коронавірусу, - Радуцький

Він наголосив, що інші країни вже запровадили безпрецедентні загальнонаціональні карантинні обмеження.

"Вважаю, що і в Україні настав час для більш радикальних кроків для боротьби з вірусом", - написав Радуцький.

Нардеп нагадав, що в усіх регіонах нашої країни зафіксований "британський" штам та у двох вперше виявлений "південноафриканський".

"Британський" штам став однією з причин третьої хвилі пандемії. Ризик інфікуватись ним на 50% вище, рівень летальності - на 60%. Саме через "британський" вірус у країні встановлений ще один антирекорд - лише за офіційними даними інфікувалось майже 20 тисяч громадян", - зазначив Радуцький.

Крім того, він нагадав, що "південноафриканський" штам вважається ще агресивнішим, ніж "британський".