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Україні потрібний загальнонаціональний локдаун, щоб стримати нові штами коронавірусу, - Радуцький

Автор: Инна Собора

Адаптивний карантин, який був запроваджений в Україні останні півроку, не може стримати навалу штамів коронавірусу. Україні потрібний загальнонаціональний локдаун.

Про це заявив голова комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький у своєму Facebook.

Він наголосив, що інші країни вже запровадили безпрецедентні загальнонаціональні карантинні обмеження.

"Вважаю, що і в Україні настав час для більш радикальних кроків для боротьби з вірусом", - написав Радуцький.

Нардеп нагадав, що в усіх регіонах нашої країни зафіксований "британський" штам та у двох вперше виявлений "південноафриканський".

"Британський" штам став однією з причин третьої хвилі пандемії. Ризик інфікуватись ним на 50% вище, рівень летальності - на 60%. Саме через "британський" вірус у країні встановлений ще один антирекорд - лише за офіційними даними інфікувалось майже 20 тисяч громадян", - зазначив Радуцький.

Крім того, він нагадав, що "південноафриканський" штам вважається ще агресивнішим, ніж "британський".

Раніше Радуцький заявляв, що нові мутації коронавірусу в майбутньому можуть провокувати нові епідемії.

Нагадаємо, в Офісі президента заявили, що влада буде дотримуватись політики адаптивного карантину, згідно з якою жорсткі карантини будуть вводити локально.

Як повідомляло РБК-Україна, за минулу добу в країні зафіксували два антирекорду з коронавірусу - виявили майже 20 тисяч нових випадків і підтвердили 433 смерті.

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