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В Украине обнаружили 4095 новых случаев коронавируса

Автор: Анастасия Рокитна

В Украине обнаружили 4095 новых случаев коронавируса за минувшие сутки. Больше всего новых заражений в Донецкой и Ровенской областях.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

За сутки:

  • заболели 235 детей и 162 медработника,
  • госпитализировали 999 человек;
  • умерли 285 пациентов;
  • выздоровел 17 751 человек.

За вчера сделали 61 110 тестов на коронавирус (в частности методом ПЦР - 30 693, методом ИФА - 13 378, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 17 039).

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Донецкой (428), Ровенской (425), г. Киев (425), Полтавской (275) и Запорожской (265) областях.

За все время пандемии в Украине:

  • заболели 2 160 095 человек;
  • выздоровели 1 882 344 лица;
  • умерли 48 469;
  • сделали 9 882 447 ПЦР-тестов.

Новость дополняется...

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