В Україні виявили 4095 нових випадків коронавірусу за минулу добу. Найбільше нових заражень у Донецькій та Рівненській областях.
Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook міністр охорони здоров'я України Максим Степанов.
За добу:
За вчора зробили 61 110 тестів на коронавірус (зокрема методом ПЛР - 30 693, методом ІФА - 13 378, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 - 17 039).
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Донецькій (428), Рівненській (425), м. Київ (425), Полтавській (275) та Запорізькій (265) областях.
За весь час пандемії в Україні:
Раніше повідомлялося, що частина України може перейти в "зелену" зону карантину.
Нагадаємо, в "помаранчевій" зоні карантину залишається одна область України.