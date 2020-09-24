В Україні оновили карантинні зони: що змінилося

Державна і регіональна комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій прийняла рішення щодо поділу України на нові зони карантину. Нове карантинний зонування набуде чинності 28 вересня.

Таке рішення було прийнято 24 вересня.

Зазначимо, що згідно з новим зонування, рішення по "червоній зоні", а також про посилення карантину приймається спільно державною та регіональною комісіями ТЕБ та НС. Таке рішення буде прийматися у разі завантаженості більше 75% ліжок у лікарнях протягом 5 днів підряд або перевищення середнього рівня захворюваності випадків на 100 тисяч населення за 14 днів більше ніж в 5 разів.

"Червона зона"

До "червоної зони" карантину знову потрапив Тернопіль.

Заборонено: роботу громадського транспорту; роботу ТРЦ, кафе і ресторанів.

"Помаранчева зона"

До цієї зони потрапили Ужгород, Івано-Франківськ, Суми, Харків та Чернівці.

Заборонено роботу: хостелів і турбаз; ресторанів, нічних клубів вночі; спортзалів, фітнес-центрів, закладів культури (крім закладів, які можуть забезпечити відвідування не більше однієї особи на 10 кв. м приміщення); дитячих таборів; масові збори понад 100 осіб (одна людина на 20 кв. м).

Згідно з новими правилами зонування, виключається норма про заборону перевезення в громадському транспорті при заповнювання 50% сидячих місць.

"Жовта зона"

Київ, який до сьогодні перебуває у "помаранчевій зоні", з понеділка буде "жовтим". Також до "жовтої зони" віднесли Вінницю, Луцьк, Дніпро, Житомир, Запоріжжя, Львів, Миколаїв, Полтаву, Рівне, Черкаси та Чернігів.

Заборонено: відвідування установ соцзахисту, в яких знаходяться люди похилого віку (крім тих осіб, які надають послуги).

"Зелена зона"

Обов'язкове носіння масок або респіраторів в громадських будівлях; під час масових заходів допускається одна особа на 5 кв. м; кінотеатри можуть бути заповнені лише на 50%; перевезення пасажирів у громадському транспорті дозволяється тільки в масках і на пасажирських сидіннях.

Раніше повідомлялося, що в Україні змінили поріг захворюваності для "жовтої" і "помаранчевої" зон карантину.

Також РБК-Україна писало, що за оптимістичними прогнозами, Київ залишиться в "помаранчевій" зоні карантину до березня.