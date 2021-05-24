В Украине одна область полностью готова к "зеленой" зоне карантина

В Винницкой области все показатели по COVID-19 соответствуют "зеленой" зоне карантина . Также частично соответствуют "зеленой" зоне показатели еще в пяти регионах.

Так, в Винницкой области процент от эпидемического порога составляет 41,3%, а коэффициент выявления случаев инфицирования - 4,6%. Также "зеленой" зоне по показателю процента от эпидпорога соответствуют Киев (32,9%), Закарпатская (49,8%), Киевская (48,9%), Николаевская (42%) и Полтавская (46,2%) области.

Кроме этого в "оранжевой" зоне остается Донецкая область. Это единственный регион, где превышен показатель по COVID-19 - выше нормы процент от эпидпорога (101,5% при норме 100%). Остальные регионы находятся в "желтой" зоне.