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В Украине одна область полностью готова к "зеленой" зоне карантина

Автор: Игорь Литвиненко

В Винницкой области все показатели по COVID-19 соответствуют "зеленой" зоне карантина. Также частично соответствуют "зеленой" зоне показатели еще в пяти регионах.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

Так, в Винницкой области процент от эпидемического порога составляет 41,3%, а коэффициент выявления случаев инфицирования - 4,6%. Также "зеленой" зоне по показателю процента от эпидпорога соответствуют Киев (32,9%), Закарпатская (49,8%), Киевская (48,9%), Николаевская (42%) и Полтавская (46,2%) области.

Кроме этого в "оранжевой" зоне остается Донецкая область. Это единственный регион, где превышен показатель по COVID-19 - выше нормы процент от эпидпорога (101,5% при норме 100%). Остальные регионы находятся в "желтой" зоне.

Отметим, "зеленый" уровень позволяет смягчить карантинные ограничения. Он устанавливается сразу на всей территории, если заболеваемость гриппом и ОРВИ на территории не менее 13 регионов Украины менее 50 процентов эпидемического порога, а коэффициент выявления случаев инфицирования - менее 5 процентов.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что часть областей Украины в ближайшее время могут перейти в "зеленую" зону карантина.

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