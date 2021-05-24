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В Україні одна область повністю готова до "зеленої" зони карантину

Автор: Ігор Литвиненко

У Вінницькій області всі показники по COVID-19 відповідають "зеленій" зоні карантину. Також частково відповідають" зеленій " зоні показники ще в п'яти регіонах.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.

Так, У Вінницькій області відсоток від епідемічного порогу становить 41,3%, а коефіцієнт виявлення випадків інфікування - 4,6%. Також "зеленій" зоні за показником відсотка від епідпорогу відповідають Київ (32,9%), Закарпатська (49,8%), Київська (48,9%), Миколаївська (42%) і Полтавська (46,2%) області.

Крім цього в "помаранчевій" зоні залишається Донецька область. Це єдиний регіон, де перевищено показник по 19-вище норми відсоток від епідпорогу (101,5% при нормі 100%). Решта регіонів знаходяться в" жовтій " зоні.

Відзначити, "зелений" рівень дозволяє пом'якшити карантинні обмеження. Він встановлюється відразу на всій території, якщо захворюваність на грип та ГРВІ на території не менше 13 регіонів України менше 50 відсотків епідемічного порогу, а коефіцієнт виявлення випадків інфікування - менше 5 відсотків.

Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що частина областей України найближчим часом можуть перейти в "зелену" зону карантину.

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