В Украине к ослаблению карантина готовы лишь две области

По состоянию на 25 сентября в Украине почти все регионы остаются не готовыми к ослаблению карантина. Соответствуют требованиям Министерства здравоохранения только Кировоградская и Херсонская области.

Соответствующие данные обнародовал Минздрав.

Не могут ослабить карантин следующие регионы:

Киев;

Винницкая область;

Волынская область;

Днепропетровская область;

Донецкая область;

Житомирская область;

Закарпатская область;

Запорожская область;

Ивано-Франковская область;

Киевская область;

Луганская область;

Львовская область;

Николаевская область;

Одесская область;

Полтавская область;

Ровенская область;

Сумская область;

Тернопольская область;

Харьковская область;

Хмельницкая область;

Черкасская область;

Черновицкая область;

Черниговская область.

В этих регионах превышен показатель заболеваемости на 100 тысяч населения за последние 14 дней. В среднем в Украине этот показатель составляет 112,7 при норме в 40 случаев заболевания. В Киеве этот критерий составляет 152,5. Самая плохая динамика наблюдается в Тернопольской области - 405,6.

Напомним, за сутки в Украине подтвердили 3565 случаев коронавируса. Больше всего новых случаев подтвердили в Киеве, Харьковской, Днепропетровской и Тернопольской областях.

Ранее РБК-Украина писало, что главный санитарный врач Виктор Ляшко не исключил возможность введения полного локдауна в Украине. Это может произойти, если больничные койки будут заполнены.