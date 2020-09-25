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В Украине к ослаблению карантина готовы лишь две области

Автор: Игорь Литвиненко

По состоянию на 25 сентября в Украине почти все регионы остаются не готовыми к ослаблению карантина. Соответствуют требованиям Министерства здравоохранения только Кировоградская и Херсонская области.

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Соответствующие данные обнародовал Минздрав.

Не могут ослабить карантин следующие регионы:

  • Киев;
  • Винницкая область;
  • Волынская область;
  • Днепропетровская область;
  • Донецкая область;
  • Житомирская область;
  • Закарпатская область;
  • Запорожская область;
  • Ивано-Франковская область;
  • Киевская область;
  • Луганская область;
  • Львовская область;
  • Николаевская область;
  • Одесская область;
  • Полтавская область;
  • Ровенская область;
  • Сумская область;
  • Тернопольская область;
  • Харьковская область;
  • Хмельницкая область;
  • Черкасская область;
  • Черновицкая область;
  • Черниговская область.

В этих регионах превышен показатель заболеваемости на 100 тысяч населения за последние 14 дней. В среднем в Украине этот показатель составляет 112,7 при норме в 40 случаев заболевания. В Киеве этот критерий составляет 152,5. Самая плохая динамика наблюдается в Тернопольской области - 405,6.

Напомним, за сутки в Украине подтвердили 3565 случаев коронавируса. Больше всего новых случаев подтвердили в Киеве, Харьковской, Днепропетровской и Тернопольской областях.

Ранее РБК-Украина писало, что главный санитарный врач Виктор Ляшко не исключил возможность введения полного локдауна в Украине. Это может произойти, если больничные койки будут заполнены.

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