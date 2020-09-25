В Україні до послаблення карантину готові лише дві області

За станом на 25 вересня в Україні майже всі регіони залишаються не готовими до послаблення карантину. Відповідають вимогам Міністерства охорони здоров'я тільки Кіровоградська і Херсонська області.

Відповідні дані оприлюднив МОЗ.

Не можуть послабити карантин наступні регіони:

Київ;

Вінницька область;

Волинська область;

Дніпропетровська область;

Донецька область;

Житомирська область;

Закарпатська область;

Запорізька область;

Івано-Франківська область;

Київська область;

Луганська область;

Львівська область;

Миколаївська область;

Одеська область;

Полтавська область;

Рівненська область;

Сумська область;

Тернопільська область;

Харківська область;

Хмельницька область;

Черкаська область;

Чернівецька область;

Чернігівська область

У цих регіонах перевищено показник захворюваності на 100 тисяч населення за останні 14 днів. У середньому в Україні цей показник становить 112,7 при нормі 40 випадків захворювання. У Києві цей критерій складає 152,5. Найгірша динаміка спостерігається у Тернопільській області - 405,6.

Нагадаємо, за добу в Україні підтвердили 3565 випадків коронавірусу. Найбільше нових випадків підтвердили у Києві, Харківській, Дніпропетровській і Тернопільській областях.

Раніше РБК-Україна писало, що головний санітарний лікар Віктор Ляшко не виключив можливість введення повного локдауну в Україні. Це може статися, якщо лікарняні ліжка будуть заповнені.