В Украине к ослаблению карантина остаются готовыми лишь два региона

В Украине по состоянию на 23 сентября не готовы ослабить карантин практически все регионы. Соответствуют требованиям Министерства здравоохранения только Кировоградская и Херсонская области.
Об этом свидетельствуют данные Минздрава.
Не могут ослабить карантин следующие регионы:
В этих регионах превышен показатель заболеваемости на 100 тысяч населения за последние 14 дней. В среднем в Украине этот показатель составляет 109,5 при норме в 40 случаев заболевания. В Киеве данный критерий составляет 152,2, в Тернопольской области - 409,8, в Черновицкой - 207,5.
Напомним, за сутки в Украине подтвердили почти 3,5 тысячи новых случаев коронавируса. При этом в стране зафиксировали новый рекорд по количеству людей, которые выздоровели от COVID-19 - 1 796.
Также РБК-Украина писало, что в Госпотребслужбе заявили, что Киев останется в "оранжевой" зоне карантина до марта.