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В Украине к ослаблению карантина остаются готовыми лишь два региона

Автор: Игорь Литвиненко

В Украине по состоянию на 23 сентября не готовы ослабить карантин практически все регионы. Соответствуют требованиям Министерства здравоохранения только Кировоградская и Херсонская области.

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Об этом свидетельствуют данные Минздрава.

Не могут ослабить карантин следующие регионы:

  • Киев;
  • Винницкая область;
  • Волынская область;
  • Днепропетровская область;
  • Донецкая область;
  • Житомирская область;
  • Закарпатская область;
  • Запорожская область;
  • Ивано-Франковская область;
  • Киевская область;
  • Луганская область;
  • Львовская область;
  • Николаевская область;
  • Одесская область;
  • Полтавская область;
  • Ровенская область;
  • Сумская область;
  • Тернопольская область;
  • Харьковская область;
  • Хмельницкая область;
  • Черкасская область;
  • Черновицкая область;
  • Черниговская область.

В этих регионах превышен показатель заболеваемости на 100 тысяч населения за последние 14 дней. В среднем в Украине этот показатель составляет 109,5 при норме в 40 случаев заболевания. В Киеве данный критерий составляет 152,2, в Тернопольской области - 409,8, в Черновицкой - 207,5.

Напомним, за сутки в Украине подтвердили почти 3,5 тысячи новых случаев коронавируса. При этом в стране зафиксировали новый рекорд по количеству людей, которые выздоровели от COVID-19 - 1 796.

Также РБК-Украина писало, что в Госпотребслужбе заявили, что Киев останется в "оранжевой" зоне карантина до марта.

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