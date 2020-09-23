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В Україні до ослаблення карантину залишаються готовими лише два регіони

Автор: Игорь Литвиненко

В Україні станом на 23 вересня не готові послабити карантин практично всі регіони. Відповідають вимогам Міністерства охорони здоров'я тільки Кіровоградська і Херсонська області.

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Про це свідчать дані МОЗ.

Не можуть послабити карантин наступні регіони:

  • Київ;
  • Вінницька область;
  • Волинська область;
  • Дніпропетровська область;
  • Донецька область;
  • Житомирська область;
  • Закарпатська область;
  • Запорізька область;
  • Івано-Франківська область;
  • Київська область;
  • Луганська область;
  • Львівська область;
  • Миколаївська область;
  • Одеська область;
  • Полтавська область;
  • Рівненська область;
  • Сумська область;
  • Тернопільська область;
  • Харківська область;
  • Хмельницька область;
  • Черкаська область;
  • Чернівецька область;
  • Чернігівська область

У цих регіонах перевищено показник захворюваності на 100 тисяч населення за останні 14 днів. У середньому в Україні цей показник становить 109,5 при нормі в 40 випадків захворювання. У Києві цей критерій становить 152,2, у Тернопільській області - 409,8, в Чернівецькій - 207,5.

Нагадаємо, за добу в Україні підтвердили майже 3,5 тисячі нових випадків коронавірусу. При цьому в країні зафіксували новий рекорд за кількістю людей, які одужали від COVID-19 - 1 796.

Також РБК-Україна писало, що в Держспоживслужбі заявили, що Київ залишиться в "помаранчевій" зоні карантину до березня.

Прогноз погоди
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