В Украине ослабят ограничения на проезд в общественном транспорте для "красных" зон

В Украине ослабят ограничения проезда в общественном транспорте. Об этом попросили мэры украинских городов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова главы Минздрава Виктора Ляшко в эфире телеканала "Интер".
Так, в украине разрешат впускать в общественный транспорт больше пассажиров. Это связано с наступлением холодов. Людям создает дискомфорт долгое ожидание на остановке.
"Мы переходим на такой этап, что пандемия становится пандемией невакцинированных людей и плюс вакцинированные не должны страдать из-за невакцинированных", - сказал Ляшко.
Отметим, что в областях "красной" зоны пользоваться общественным транспортом могут только те, у кого есть COVID-сертификат, негативній ПЦР-тест или справка о выздоровлении от коронавируса.
Напомним, в Луганской и Львовской областях стабилизировались показатели по распространению коронавируса. Эти области покидают "красную" зону.