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В Украине ослабят ограничения на проезд в общественном транспорте для "красных" зон

Автор: Иванна Шовкун

В Украине ослабят ограничения проезда в общественном транспорте. Об этом попросили мэры украинских городов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова главы Минздрава Виктора Ляшко в эфире телеканала "Интер".

Так, в украине разрешат впускать в общественный транспорт больше пассажиров. Это связано с наступлением холодов. Людям создает дискомфорт долгое ожидание на остановке.

"Мы переходим на такой этап, что пандемия становится пандемией невакцинированных людей и плюс вакцинированные не должны страдать из-за невакцинированных", - сказал Ляшко.

Отметим, что в областях "красной" зоны пользоваться общественным транспортом могут только те, у кого есть COVID-сертификат, негативній ПЦР-тест или справка о выздоровлении от коронавируса.

Напомним, в Луганской и Львовской областях стабилизировались показатели по распространению коронавируса. Эти области покидают "красную" зону.

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