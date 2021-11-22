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В Україні послаблять обмеження на проїзд у громадському транспорті для "червоних" зон

Автор: Іванна Шовкун

В Україні послаблять обмеження проїзду у громадському транспорті. Про це попросили мери українських міст.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова глави МОЗ Віктора Ляшка в ефірі телеканалу "Інтер".

Так, в Україні дозволять впускати у громадський транспорт більше пасажирів. Це пов'язано з настанням холодів. Людям створює дискомфорт довге очікування на зупинці.

"Ми переходимо на такий етап, що пандемія стає пандемією невакцинованих людей і плюс вакциновані не повинні страждати через невакциновані", - сказав Ляшко.

Зазначимо, що в областях "червоної" зони користуватися громадським транспортом можуть лише ті, хто має COVID-сертифікат, негативний ПЛР-тест або довідку про одужання від коронавірусу.

Нагадаємо, у Луганській та Львівській областях стабілізувалися показники щодо поширення коронавірусу. Ці області залишають "червону" зону.

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