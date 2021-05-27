В Украине откроют первый центр COVID-вакцинации на стадионе: названа дата и место

"Уже в эту субботу жители области, которые зарегистрировались через приложение "Дія" смогут получить прививку против коронавирусной инфекции в центре вакцинации населения (ЦВН). Его создадут на базе стадиона "Арена Львов" для объединения усилий, направленных на ускорение темпов вакцинации от COVID 19", - написал глава Львовской ОГА.

По его словам, целью открытия ЦВН является обеспечение устойчивой способности проводить прививки сейчас и в будущем, создавая своевременный доступ к вакцинам от COVID-19 для как можно большего количества взрослого населения Украины.

"Учитывая действующие нормативно-правовые документы ЦВН являются временными пунктами прививок с возможностью хранить вакцины в течение двадцати четырех часов", - подчеркнул Максим Козицкий.

Он также рассказал, что в состав центров будут входить руководитель ЦВН, врачи, вакцинаторы, регистраторы, ответственное лицо зоны медицинского наблюдения, ответственное лицо за соблюдение противоэпидемических мероприятий, бригада экстренной (скорой) медицинской помощи, а также медицинский персонал и эксперты для разъяснительно-консультативной работы.

"Такие центры будут иметь все надлежащее оборудование потенциальных мест для проведения прививок и соблюдения всех установленных мер для предотвращения распространения COVID-19, в частности, ношение масок, соблюдение физической и социальной дистанции, использование дезинфицирующих средств для рук и т. д.", - добавил председатель Львовской ОГА.