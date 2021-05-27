В Україні відкриють перший центр COVID-вакцинації на стадіоні: названа дата і місце

"Вже цієї суботи мешканці області, які зареєструвалися через додаток "Дія" зможуть отримати щеплення проти коронавірусної інфекції у центрі вакцинації населення (ЦВН). Його створять на базі стадіону "Арена Львів" задля об'єднання зусиль, спрямованих на пришвидшення темпів вакцинації від COVID-19", - написав голова Львівської ОДА.

За його словами, метою відкриття ЦВН є забезпечення стійкої здатності проводити щеплення зараз та в майбутньому, створюючи своєчасний доступ до вакцин від COVID-19 для якомога більшої кількості дорослого населення України.

"З огляду на чинні нормативно-правові документи ЦВН є тимчасовими пунктами щеплень з можливістю зберігати вакцини впродовж двадцяти чотирьох годин", - підкреслив Максим Козицький.

Він також розповів, що до складу центрів входитимуть керівник ЦВН, лікарі, вакцинатори, реєстратори, відповідальна особа зони медичного спостереження, відповідальна особа за дотримання протиепідемічних заходів, бригада екстреної (швидкої) медичної допомоги, а також медичний персонал та експерти для роз’яснювально-консультативної роботи.

"Такі центри матимуть усе належне обладнання потенційних місць для проведення щеплень та дотримання усіх встановлених заходів для запобігання поширенню COVID-19, зокрема, носіння масок, дотримання фізичної та соціальної дистанції, використання дезінфікуючих засобів для рук тощо", - додав голова Львівської ОДА.