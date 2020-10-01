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Зеленский: жесткие карантинные меры сбили первую волну COVID-19

Новина українською → Ровно, Четверг 01 октября 2020 14:24
Зеленский: жесткие карантинные меры сбили первую волну COVID-19 Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Жесткий карантин в Украине полностью сбил первую волну пандемии коронавируса COVID-19. Этого удалось достичь за счет того, что в Европе она началась раньше.

Об этом на брифинге в Ровенской области заявил президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, не все понимают опасность COVID-19, но она высокая.

"У нас были жесткие карантинные меры, которые приводили, как и во всем мире, к трудностям в экономике и в каждой семье, потому что экономический кризис в стране - это кризис в семье. Но жесткие карантинные меры сбили полностью первую волну. Мы были на душу населения почти самыми лучшими в Европе", - отметил Зеленский.

Он также уточнил, что этого достигли благодаря тому, что первая волна в Европе началась раньше и Украина, оценив последствия, смогла к ней подготовиться.

Напомним, в ходе визита в Словакию в сентябре Зеленский заявил, что в Украине уже идет вторая волна коронавируса.

За минувшие сутки в Украине зафиксирован очередной антирекорд по новым случаям заболевания - 4 069. Лидирует Харьковская, Днепропетровская, Одесская области и Киев.

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