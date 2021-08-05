В Украине планируют ввести повторную COVID-вакцинацию населения

В Украине могут ввести повторную вакцинацию от коронавируса для лиц, прошедших иммунизацию. Это может произойти через год после введения базовых прививок.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на заявление главного санитарного врача в эфире "Украинского радио".

"Мы рассматриваем полную ревакцинацию через год после базовой",- сказал он.

Кузин также добавил, что рекомендация по введению бустерной (третьей дозы) вакцины сейчас не является официальной рекомендацией производителя.

"Мы должны ее считать как такую, которая еще не прошла исследований. У нас нет доказательств, что третья вакцинация Pfizer или другой вакциной может быть более эффективной. Этот вопрос рассматривают и решение не вынесено. Если же эти данные будут доказательны и рекомендации будут приняты, мы будем этот вопрос рассматривать",- отметил санврач.