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В Україні планують ввести повторну COVID-вакцинацію населення

Автор: Марія Кучерявець

В Україні можуть ввести повторну вакцинацію від коронавірусу для осіб, які пройшли імунізацію. Це може відбутися через рік після введення базових щеплень.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на заяву головного санітарного лікаря в ефірі "Українського радіо".

"Ми розглядаємо повну ревакцинацію через рік після базової", - сказав він.

Кузін також додав, що рекомендація по введенню бустерної (третьої дози) вакцини зараз не є офіційною рекомендацією виробника.

"Ми маємо її вважати як таку, котра ще не пройшла досліджень. В нас немає доказових даних, що третя вакцинація Pfizer або іншою вакциною може бути більш ефективною. Це питання розглядають і рішення не винесено. Якщо ж ці дані будуть доказові і рекомендації будуть прийняті, ми будемо це питання розглядати", - зазначив санлікар.

Нагадаємо, міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко припустив повторну вакцинацію тих, хто пройшов перший курс щеплень.

Зазначимо, що в Україні зробили понад 6 мільйонів щеплень проти COVID-19.

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УкраїнаКоронавірусВакцинація