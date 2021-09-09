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В Украине за подделку сертификатов о вакцинации возбудили 30 уголовных дел

Автор: Дмитрий Кузнецов

В Украине за подделку сертификатов о вакцинации возбудили 30 уголовных дел. Правительство инициировало законопроект, который введет ответственность за фальсификацию этих документов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главного санитарного врача Украины Игоря Кузина.

"Что касается подделок. Сейчас уже 30 уголовных производств есть по тем случаям, когда было зафиксировано подделку документов или сертификата о вакцинации", - сказал Кузин в эфире ток-шоу "Право на владу".

По его словам, правительство инициировало законопроект, которым вводится ответственность за подделку таких документов или внесение недостоверных данных в электронную систему здравоохранения.

Напомним, в Украине за подделку сертификата о вакцинации можно получить от 3 до 5 лет тюрьмы. При этом уголовная ответственность грозит и владельцам таких документов.

Подробнее о поддельных COVID-сертификатах - в материале РБК-Украина "Купить коврик сертификат". Как в Украине подделывают документы о вакцинации".

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