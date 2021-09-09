RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

В Україні за підробку сертифікатів про вакцинацію порушили 30 кримінальних справ

Автор: Дмитрий Кузнецов

В Україні за підробку сертифікатів про вакцинацію порушили 30 кримінальних справ. Уряд ініціював законопроєкт, який введе відповідальність за фальсифікацію цих документів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на головного санітарного лікаря України Ігоря Кузина.

"Що стосується підробок. Зараз вже 30 кримінальних проваджень є по тих випадках, коли було зафіксовано підробку документів або сертифіката про вакцинацію", - сказав Кузін в ефірі ток-шоу "Право на владу".

За його словами, уряд ініціював законопроєкт, яким вводиться відповідальність за підробку таких документів або внесення недостовірних даних в електронну систему охорони здоров'я.

Нагадавши, в Україні за підробку сертифіката про вакцинацію можна отримати від 3 до 5 років в'язниці. При цьому кримінальна відповідальність загрожує і власникам таких документів.

Детальніше про підроблені covid-сертифікати - в матеріалі РБК-Україна "Купити килимок сертифікат". Як в Україні підробляють документи про вакцинацію".

Читайте РБК-Україна в Google News
Мінстерство охорони здоров'я УкраїниВакцина від коронавірусу