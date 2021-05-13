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В Украине подтвердили еще 6813 новых случаев COVID-19 и почти 350 смертей

Автор: Игорь Литвиненко

В Украине за прошедшие сутки, 12 мая, зафиксировали 6813 новых случаев коронавируса. Больше всего заражений в Киеве.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook.

Среди заболевших COVID-19 289 детей и 160 медработников. Больше всего заражений за сутки выявили в Киеве (726), Харьковской (635), Донецкой (587), Днепропетровской (553) и Ровенской (459) областях.

Госпитализировали за вчера 2569 человек, а также подтвердили 346 летальных случаев. Выздоровели при этом 19 507 человек.

Всего за 12 мая проведено 89 490 тестирований на коронавирус. Из них методом ПЦР - 35 366, методом ИФА - 15 261, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 38 863.

С начала пандемии в стране заразились 2 млн 135 тысяч 886 человек, выздоровели - 1 млн 816 тысяч 643, летальных случаев - 47 333.

Напомним, вчера Степанов сообщил, что в Украину 17 мая поступит следующая партия вакцины от коронавируса американского производства Pfizer.

Отметим, вчера в Украине существенно сократили "оранжевую" зону карантина, в которой остались лишь две области. Остальные регионы "желтые".

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