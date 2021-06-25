В Украине пока не преодолели пандемию коронавируса, - эксперт
Нет уверенности в том, что ослабление карантинных ограничений в Украине было правильным шагом. Пандемию коронавируса еще не преодолели.
Такое мнение в комментарии РБК-Украина выразила эпидемиолог, эксперт ВОЗ по реагированию на биологические угрозы Наталья Виноград.
Также она считает, что с запретом на въезд из стран, в которых распространяется "Дельта", власти уже опоздали.
"Пока нет возможности уверенно смотреть в будущее, что мы уже преодолели пандемию. Нет, мы не преодолели", – подчеркнула эксперт.
Напомним, Украина с 25 июня ввела обязательный тест на коронавирус для пересечения украинской границы для людей, которые едут из 4 стран.
Также сообщалось, что Минздрав наработает дополнительные ограничения для сдерживания распространения штамма "Дельта" в Украине.
Более подробно о возможности дополнительных карантинных ограничений в материале РБК-Украина "Еще не победа. Из-за чего Украина и мир могут осенью снова уйти на локдаун".