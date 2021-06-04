UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

В Украине может появиться свой штамм COVID-19: названы условия

Автор: РБК-Украина

Вероятность того, что может появиться свой штамм COVID-19 в Украине, нельзя исключать. Но этом произойдет только при определенных условиях.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал преподаватель Школы здравоохранения НаУКМА, инфекционист Владимир Курпита.

По его словам, нельзя исключать того, что в перспективе может появиться украинский штамм. Но этом возможно, если в стране будет наблюдаться достаточно активное заражение и передача вируса.

"Сейчас у нас происходит падение заболеваемости, но все равно ежедневно регистрируют тысячи случаев коронавирусной инфекции. Поэтому нужен тщательный мониторинг и секвенирование образцов вируса в Украине", - отметил Курпита.

Напомним, ранее в апреле был выявлен украинский вариант "британского" штамма коронавируса. В частности, это подтвердил анализ образцов больных COVID-19 в референс-лаборатории Всемирной организации здравоохранения в Лондоне, где и выявили "украинский вариант".

Также ранее стали известны сроки нового роста заболеваемости COVID-19 в Украине.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины COVID-19штамКоронавирус