В Україні може з'явитися свій штам COVID-19: названо умови

Імовірність того, що може з'явитися свій штам COVID-19 в Україні, не можна виключати. Але це відбудеться тільки за певних умов.
Про це в коментарі РБК-Україна розповів викладач Школи охорони здоров'я НаУКМА, інфекціоніст Володимир Курпіта.
За його словами, не можна виключати того, що в перспективі може з'явитися український штам. Але це можливо, якщо в країні буде спостерігатися досить активне зараження і передача вірусу.
"Зараз у нас відбувається падіння захворюваності, але все одно щодня реєструють тисячі випадків коронавірусної інфекції. Тому потрібен ретельний моніторинг і секвенування зразків вірусу в Україні", - зазначив Курпіта.
Нагадаємо, раніше в квітні був виявлений український варіант "британського" штаму коронавірусу. Зокрема, це підтвердив аналіз зразків хворих на COVID-19 в референс-лабораторії Всесвітньої організації охорони здоров'я в Лондоні, де і виявили "український варіант".
Також раніше стали відомі терміни нового зростання захворюваності на COVID-19 в Україні.