В Україні може з'явитися свій штам COVID-19: названо умови

Імовірність того, що може з'явитися свій штам COVID-19 в Україні , не можна виключати. Але це відбудеться тільки за певних умов.

За його словами, не можна виключати того, що в перспективі може з'явитися український штам. Але це можливо, якщо в країні буде спостерігатися досить активне зараження і передача вірусу.

"Зараз у нас відбувається падіння захворюваності, але все одно щодня реєструють тисячі випадків коронавірусної інфекції. Тому потрібен ретельний моніторинг і секвенування зразків вірусу в Україні", - зазначив Курпіта.