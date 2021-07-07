В Украине работают почти 200 центров COVID-вакцинации

В Украине на сегодняшний день открылось 197 центров вакцинации от коронавируса. В них прививают граждан, записавшихся в лист ожидания через приложение "Дія" или контакт-центр Министерства здравоохранения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Центра общественного здоровья.
В центрах вакцинации прививки делают мобильные медицинские бригады вакциной CoronaVac/Sinovac Biotech.
В частности, центры вакцинации уже открыты в:
Напомним, во Львове стала доступна онлайн-запись на прививку в центрах вакцинации.