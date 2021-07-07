В Україні працюють майже 200 центрів COVID-вакцинації

В Україні на сьогодні відкрилося 197 центрів вакцинації від коронавірусу. У них прищеплюють громадян, які записалися в лист очікування через додаток "Дія" або контакт-центр Міністерства охорони здоров'я.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Центру громадського здоров'я.
У центрах вакцинації щеплення роблять мобільні медичні бригади вакциною CoronaVac/Sinovac Biotech.
Зокрема, центри вакцинації вже відкриті в:
Нагадаємо, у Львові став доступний онлайн-запис на щеплення у центрах вакцинації.