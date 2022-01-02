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В Украине рассмотрят возможность бустерной COVID-вакцинации для всех желающих

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Киев, Воскресенье 02 января 2022 10:55
В Украине рассмотрят возможность бустерной COVID-вакцинации для всех желающих Фото: главный санитарный врач Игорь Кузин (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Национальная техническая группа экспертов по вопросам иммунопрофилактики проведет 5 января заседание. Они рассмотрят возможность введения бустерной COVID-вакцинации для всех желающих.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на интервью главного санврача Украины Игоря Кузина "Суспильному".

Вместе с тем, он напомнил, что уже есть решение Национальной технической группы экспертов о рекомендации разрешить проводить бустерные дозы для людей в возрасте от 60 лет и более. По его словам, это решение в ближайшее время также вступит в силу.

"Также мы ожидаем решения НТГЭИ, которое будет проводиться 5 января, где будет рассматриваться вопрос об универсальном доступе к бустерной дозе всех желающих", - добавил Кузин.

Напомним, в Минздраве объяснили, чем отличается бустерная вакцинация от дополнительной.

Ранее в министерстве заявили, что бустерная доза должна продлевать срок действия COVID-сертификата.

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