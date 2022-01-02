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В Україні розглянуть можливість бустерної COVID-вакцинації для всіх охочих

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Київ, Неділя 02 січня 2022 10:55
В Україні розглянуть можливість бустерної COVID-вакцинації для всіх охочих Фото: головний санітарний лікар Ігор Кузін (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Національна технічна група експертів з питань імунопрофілактики проведе 5 січня засідання. Вони розглянуть можливість введення бустерної COVID-вакцинації для всіх охочих.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на інтерв'ю головного санлікаря України Ігоря Кузіна "Суспільному".

Разом з тим, він нагадав, що уже є рішення Національної технічної групи експертів про рекомендацію дозволити проводити бустерні дози для людей віком від 60 років і більше. За його словами, це рішення найближчим часом також набуде чинності.

"Також ми очікуємо рішення НТГЕІ, яке буде проводитися 5 січня, де буде розглядатися питання про універсальний доступ до бустерної дози всіх охочих", - додав Кузін.

Нагадаємо, у МОЗ пояснили, чим відрізняється бустерна вакцинація від додаткової.

Раніше у міністерстві заявили, що бустерна доза має продовжувати термін дії COVID-сертифіката.

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