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В Украине сделали более 1,5 млн прививок от коронавируса

Автор: Инна Собора

С начала вакцинальной кампании в Украине, которая началась в конце февраля, сделано 1 545 019 прививок от коронавирус. При этом прививки получили 1 364 568 людей.

Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава.

В частности, одну дозу получили 1 364 566 человек, полностью иммунизированы и получили 2 дозы - 180 453 человека.

За минувшие сутки, 9 июня, 55 573 человека было привито против COVID-19. Одну дозу получили 36 498 человек, полностью иммунизированы - 19 075 людей.

Отметим, что 500 тысяч последних прививок сделали за 20 дней. Так, по состоянию на 20 мая сообщалось, что в Украине сделано 1 012 815 прививок от COVID-19.

Напомним, за прошедшие сутки, 10 июня, в Украине зафиксировали 1 785 новых случаев заболевания на коронавирус.

Ранее сообщалось, что в Украине на ближайших выходных, 12-13 июня, центры вакцинации от коронавирус заработают в 14 регионах.

РБК-Украина также писало, что в ходе массовой кампании в Китае гражданам сделали более 800 млн прививок против коронавируса.

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