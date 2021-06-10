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В Україні зробили понад 1,5 млн щеплень від коронавірусу

Автор: Инна Собора

З початку вакцинальної кампанії в Україні, яка розпочалася наприкінці лютого, зроблено 1 545 019 щеплень від коронавірусу. При цьому щеплення отримали 1 364 568 людей.

Про це повідомили у прес-службі МОЗ.

Зокрема, одну дозу отримали 1 364 566 осіб, повністю імунізовані та отримали 2 дози - 180 453 особи.

За минулу добу, 9 червня, 55 573 людини було щеплено проти COVID-19. Одну дозу отримали 36 498 людей, повністю імунізовані - 19 075 людей.

Відзначимо, що 500 тисяч останніх щеплень зробили за 20 днів. Так, станом на 20 травня повідомлялося, що в Україні зроблено 1 012 815 щеплень від COVID-19.

Нагадаємо, протягом минулої доби, 10 червня, в Україні зафіксували 1 785 нових випадків захворювання на коронавірус.

Раніше повідомлялося, що в Україні на найближчих вихідних, 12-13 червня, центри вакцинації від коронавірусу запрацюють у 14 регіонах.

РБК-Україна також писало, що в ході масової кампанії у Китаї громадянам зробили понад 800 млн щеплень проти коронавірусу.

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