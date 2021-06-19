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В Украине сделали уже более 2 млн прививок от коронавируса

Автор: Инна Собора

В Украине с начала вакцинальной кампании сделали 2 056 499 прививок против коронавируса. Всего привито 1 700 711 человек.

Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава.

Так, одну дозу получили 1 700 709 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы - 355 790 человек.

За минувшие сутки, 18 июня, было сделано 67 101 прививок. Первой дозой - 48 656 человек, полностью иммунизированы -18 445 человек.

Ранее сообщалось, что в Киеве власти рассматривают возможность организации работы Центра вакцинации от коронавируса в будние дни.

Напомним, в Украине за минувшие сутки зафиксировали 852 новых случая заболевания коронавирусом.

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