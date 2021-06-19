В Україні зробили вже більше 2 млн щеплень від коронавірусу

В Україні з початку вакцинальної кампанії зробили 2 056 499 щеплень проти коронавірусу. Всього щеплено 1 700 711 людей.
Так, одну дозу отримали 1 700 709 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 355 790 осіб.
За минулу добу, 18 червня, було зроблено 67 101 щеплень. Першою дозою - 48 656 людей, повністю імунізовані -18 445 людей.
Раніше повідомлялося, що в Києві влада розглядає можливість організації роботи Центру вакцинації від коронавірусу у будні дні.
Нагадаємо, в Україні за минулу добу зафіксували 852 нових випадки захворювання на коронавірус.