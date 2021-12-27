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В Украине сделали более 28 млн прививок от COVID-19

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Украина, Понедельник 27 декабря 2021 08:35
В Украине сделали более 28 млн прививок от COVID-19 Фото: украинцы получили 28 млн прививок от коронавируса (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Более 28 млн прививок от коронавируса сделали в Украине с начала вакцинальной кампании. Только за минувшие сутки, 26 декабря, украинцы получили почти 30 тысяч прививок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Министерства здравоохранения.

Вчера от коронавируса вакцинировали 29 476 человек. Из них:

  • первая доза - 8 776 человек;
  • вторая доза - 20 434 человека;
  • дополнительная доза - 88 человек;
  • бустерная доза - 178 человек.

Общее количество тех, кто получил первую и вторую дозу, составляет 28 006 596 человек. Первую прививку получили 14 592 535 украинцев, вторую - 13 414 061.

Напомним, министр здравоохранения Виктор Ляшко в комментарии РБК-Украина объяснил, чем отличается дополнительная доза вакцины от бустерной.

Кроме того, в Минздраве рассказали, что делать для того, чтобы получить дополнительную прививку.

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