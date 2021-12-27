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В Україні зробили понад 28 млн щеплень від COVID-19

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Україна, Понеділок 27 грудня 2021 08:35
В Україні зробили понад 28 млн щеплень від COVID-19 Фото: українці отримали 28 млн щеплень від коронавірусу (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Понад 28 млн щеплень від коронавірусу зробили в Україні з початку вакцинальної кампанії. Лише за минулу добу, 26 грудня, українці отримали майже 30 тисяч щеплень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Міністерства охорони здоров'я.

Вчора від коронавірусу вакцинували 29 476 людей. З них:

  • перша доза - 8 776 людей;
  • друга доза - 20 434 людини;
  • додаткова доза - 88 людей;
  • бустерна доза - 178 людей.

Загальна кількість тих, хто отримав першу та другу дозу, становить 28 006 596 людей. Перше щеплення отримали 14 592 535 українців, друге - 13 414 061.

Нагадаємо, міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко в коментарі РБК-Україна пояснив, чим відрізняється додаткова доза вакцини від бустерної.

Крім того, в МОЗ розповіли, що робити для того, щоб отримати додаткове щеплення.

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