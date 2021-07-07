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В Украине сделали более 3 млн прививок против коронавируса

Автор: РБК-Украина

С начала вакцинувальнох кампании в феврале в Украине сделали 3 092 168 прививок от коронавирус. При этом полностью иммунизированы и получили 2 дозы - 955 607 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минздрав.

Всего прививку получили 2 136 563 человека.

В общем, за минувшие сутки, 6 июля, 93 554 человека привито против COVID-19. Одну дозу получили 36 023 человека, полностью иммунизированы - 57 531 человек.

В течение суток работали 535 мобильных бригад, 1 287 пунктов прививки и 27 центров вакцинации.

Ранее сообщалось, что в Киевской области в семи городах ежедневно будут работать центры массовой вакцинации. Они будут открыты с 9 утра до 17:00.

Напомним, что центр COVID-вакцинации в киевском МВЦ с 5 июля работает ежедневно.

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