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В Україні зробили більше 3 млн щеплень проти коронавірусу

Автор: РБК-Україна

З початку вакцинувальнох кампанії у лютому в Україні зробили 3 092 168 щеплень від коронавірусу. При цьому повністю імунізовані та отримали 2 дози – 955 607 осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МОЗ.

Всього щеплення отримали 2 136 563 людини.

Загалом, за минулу добу, 6 липня, 93 554 людини щеплено проти COVID-19. Одну дозу отримали 36 023 людини, повністю імунізовані - 57 531 людина.

Протягом доби працювали 535 мобільних бригад, 1 287 пунктів щеплення та 27 центрів вакцинації.

Раніше повідомлялося, що у Київській області у семи містах щодня будуть працювати центри масової вакцинації. Вони будуть відкриті з 9 ранку до 17:00.

Нагадаємо, що центр COVID-вакцинації у київському МВЦ з 5 липня працює щодня.

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КоронавірусВакцинація