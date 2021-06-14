В центрах вакцинации сделали более 30 тысяч прививок против COVID за выходные

"12-13 июня в центрах массовой вакцинации в 16 регионах Украины против COVID-19 привили 31 305 человек, из них 15 924 в субботу и 15 381 в воскресенье",- говорится в сообщении.

Отмечается, что прививки получили граждане, которые записались в список ожидания в приложении или через сайт "Дія" либо же с помощью контакт-центра Минздрава.

Как сообщили в ведомстве, в эти выходные работало 50 центров вакцинации, в частности:

13 центров в Днепропетровской области,

8 - во Львовской области,

7 - в Одесской области,

5 - в Полтавской области,

3 - в Херсонской области,

2 - в Киевской области,

2 - в Черновицкой области,

2 - в Хмельницкой области

по одному в Тернопольской, Ровенской, Винницкой, Кировоградской, Житомирской, Черкасской, Харьковской областях и в Киеве.

В Минздраве добавляют, что больше прививок за два дня сделали в Киеве на базе Международного выставочного центра - 6410, в Днепре в 12 центрах - 3145 и во Львове в трех центрах - 2968.