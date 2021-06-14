В центрах вакцинации сделали более 30 тысяч прививок против COVID за выходные

За прошедшие выходные в центрах массовой вакцинации против коронавируса привили 31 305 граждан. Наибольшее количество желающих зафиксировали в Киеве, Днепре и Львове.
Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
"12-13 июня в центрах массовой вакцинации в 16 регионах Украины против COVID-19 привили 31 305 человек, из них 15 924 в субботу и 15 381 в воскресенье",- говорится в сообщении.
Отмечается, что прививки получили граждане, которые записались в список ожидания в приложении или через сайт "Дія" либо же с помощью контакт-центра Минздрава.
Как сообщили в ведомстве, в эти выходные работало 50 центров вакцинации, в частности:
В Минздраве добавляют, что больше прививок за два дня сделали в Киеве на базе Международного выставочного центра - 6410, в Днепре в 12 центрах - 3145 и во Львове в трех центрах - 2968.
Напомним, что в столице на выходных в Центре вакцинации на базе Международного выставочного ценрт (МВЦ) собралась очередь в сотни человек.
Добавим, что с этих выходных изменился алгоритм работы центра вакцинации от COVID в Киеве, который находится в Международном выставочном центре (МВЦ). Теперь нужно предварительно записываться через сервис helsi.me.