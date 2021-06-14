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У центрах вакцинації зробили понад 30 тисяч щеплень проти COVID за вихідні

Автор: Марія Кучерявець

За минулі вихідні в центрах масової вакцинації проти коронавірусу щепили 31 305 громадян. Найбільшу кількість охочих зафіксували у Києві, Дніпрі та Львові.

Про це повідомляє прес-служба МОЗ.

"12-13 червня в центрах масової вакцинації у 16 регіонах України проти COVID-19 щепили 31 305 людей, з них 15 924 у суботу та 15 381 у неділю", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що щеплення отримали громадяни, котрі записалися до листа очікування в додатку чи через сайт "Дія" або за допомогою контакт-центру МОЗ.

Як повідомили у відомстві, цими вихідними працювало 50 центрів вакцинації, зокрема:

  • 13 центрів у Дніпропетровській області,
  • 8 - у Львівській області,
  • 7 - в Одеській області,
  • 5 - у Полтавській області,
  • 3 - в Херсонській області,
  • 2 - в Київській області,
  • 2 - в Чернівецькій області,
  • 2 - у Хмельницькій області,
  • по одному в Тернопільській, Рівненській, Вінницькій, Кіровоградській, Житомирській, Черкаській, Харківській областях та в Києві.

У МОЗ додають, що найбільше щеплень за два дні зробили в Києві на базі Міжнародного виставкового центру - 6 410, у Дніпрі у 12 центрах - 3 145 та у Львові у трьох центрах - 2 968.

Нагадаємо, що у столиці на вихідних у Центрі вакцинації на базі Міжнародного виставкового ценрту (МВЦ) зібралася черга у сотні людей.

Додамо, що з цих вихідних змінився алгоритм роботи центру вакцинації від COVID у Києві, який знаходиться в Міжнародному виставковому центрі (МВЦ). Тепер потрібно попередньо записуватися через сервіс helsi.me.

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