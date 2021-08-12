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В Украине сделали более 7 млн прививок от коронавируса

Автор: Инна Собора

От начала кампании вакцинации в Украине уже сделали 7 008 448 прививок от коронавируса. Всего прививки получили 4 427 898 людей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

При этом полностью иммунизированы и получили две дозы - 2 580 552 человека.

За минувшие сутки 162 049 людей вакцинировано против COVID-19. Одну дозу получили 103 345 человек, полностью иммунизированы - 58 704 людей.

В течение суток работали 974 мобильные бригады, 2 812 пунктов прививки, 327 центров вакцинации.

Ранее в Украине назвали области, которые лидируют и отстают по темпам вакцинации от COVID-19.

Как заявили в Минздраве, в Украине темпы вакцинации от коронавируса выше мировых.

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