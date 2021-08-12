В Украине сделали более 7 млн прививок от коронавируса

От начала кампании вакцинации в Украине уже сделали 7 008 448 прививок от коронавируса. Всего прививки получили 4 427 898 людей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
При этом полностью иммунизированы и получили две дозы - 2 580 552 человека.
За минувшие сутки 162 049 людей вакцинировано против COVID-19. Одну дозу получили 103 345 человек, полностью иммунизированы - 58 704 людей.
В течение суток работали 974 мобильные бригады, 2 812 пунктов прививки, 327 центров вакцинации.
Ранее в Украине назвали области, которые лидируют и отстают по темпам вакцинации от COVID-19.
Как заявили в Минздраве, в Украине темпы вакцинации от коронавируса выше мировых.